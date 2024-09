Tutto pronto per la prima campanella, 8mila piccoli alunni

La prima campanella del nuovo anno scolastico suonerà mercoledì 11 settembre per 8mila piccoli alunni delle scuole comunali di Ancona, distribuiti in 383 classi nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Ben 1.888 i più piccoli della scuola d'infanziasuddivisi in in 87 sezioni, 3.645 nelle primarie in 189 sezioni e 2.467 delle secondarie di primo grado in 107 sezioni.

Soddisfatta l'assessore alle Politiche educative, Antonella Andreoli: "l'anno scolastico comincia con importanti novità" grazie "all'impegno e alla capillare organizzazione messa in campo dall' amministrazione che, come ogni anno, consente ai bambini e ai ragazzi di fruire al meglio dei servizi scolastici ed educativi della città".

E le novità in effetti non mancano. Le ha illustrate Andreoli insieme al collega assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini che ha declinato il grande impegno del comune per rendere il patrimonio scolastico efficiente e adeguato alle esigenze dei piccoli studenti perchè possano studiare in sicurezza nelle loro aule.

Tra le buone notizie l'importate riconoscimento per la mensa del Comune di Ancona "da quest'anno, riconosciuta mensa biologica bollino oro dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste in seguito alla partecipazione al bando nazionale", ha reso noto Andreoli secondo la quale "il bollino d'oro è una sorta di stella Michelin per le mense". La mensa scolastica sarà operativa in tutte le scuole a partire dal primo giorno, l'11 settembre. Il costo è di 63,50 euro al mese, cifra che si riduce secondo quanto previsto dall'Isee delle famiglie.

Tra le novità c'è il prolungamento dell'orario del nido d'infanzia Chicco di grano di via Torrioni, con servizio fino alle 16,30 (era fino alle 14,30). I servizi comunali per la prima infanzia per l'anno educativo 2024/2025 sono stati aperti giovedì 5 settembre, con immediata attivazione del prolungamento orario al pomeriggio, dove previsto (fino alle ore 16.00, o 16.30 o 17.30). Un sollievo per i genitori che lavorano.

Entro il 2025 inoltre arrivano 5 nuovi scuolabus elettrici e sono stati attivati 15 percorsi per 9 scuole primarie e 6 scuole secondarie di primo grado, che servono circa 600 studenti. Il servizio, garantito dal primo giorno al 100 per cento per l'andata, andrà a regime per il ritorno, quando tutti gli istituti saranno a regime con gli orari di fine lezioni. Entrano in aula, grazie a progetti educativi messi a punto dall'assessore e i dirigenti dell'assessorato "l'educazione civica e lo studio della Costituzione, oltre a uno specifico progetto dedicato alla promozione delle tradizioni anconetane".

Sul fronte dell'edilizia scolastica "abbiamo messo in campo, e non ne faremo di più, il recupero di 13 scuole - ha spiegato Tombolini - perché su 53 stabili abbiamo scelto quelli che avevano i maggiori problemi e su quelle siamo andati ad intervenire. Dopodiché rimane, attraverso l'impegno proprio dei servizi, un'attività di manutenzione minuta che continuiamo a svolgere in corso d'anno quotidianamente". Nel dettaglio riaprono le scuole Antognini, dove i ragazzi potranno rientrare regolarmente l'11 settembre. "Il 2025 sarà l'anno in cui vedranno la luce molti dei progetti Pnrr per l'edilizia scolastica anconetana. "Sono poi in corso "alcune importanti progettazioni, tra le quali - ha spiegato l'assessore - quelle che restituiranno agli studenti e alle loro famiglie la scuola secondaria di primo grado Podesti e la scuola media del Pinocchio, rese inagibili dal sisma del novembre 2022". Infine, "è in fase di affidamento, con documentazione già affidata, la progettazione riguardante la ex scuola Disney di via Volta".

Lo stanziamento per la manutenzione ordinaria è di 340 mila euro per l'anno in corso. Per alcune scuole gli interventi sono già stati completati per consentire la ripresa dell'attività didattica dall'11 settembre. Tutti i lavori si concluderanno comunque alla fine dell'anno.



