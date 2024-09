Tenta di disfarsi di cocaina e colpisce carabiniere per fuggire

Fermato per un controllo, tenta la fuga e prende a gomitate un carabiniere ma viene bloccato: in tasca aveva cocaina. E' accaduto nei giorni scorsi: i militari di Monte Urano (Fermo) hanno denunciato un 37enne di origini marocchine per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L'uomo, sottoposto ad un controllo nel corso di un posto di blocco mentre si trovava a bordo di un veicolo in qualità di passeggero, al fine di sottrarsi agli accertamenti dei militari, dopo aver appoggiato alcuni dei suoi effetti personali sul cofano, ha tentato la fuga a piedi cercando di disfarsi di alcuni involucri in cellophane. Gli involucri sono stati poi recuperati dai carabinieri: contenevano alcuni grammi di cocaina. Durante il tentativo di fuga, l'uomo ha colpito con più gomitate uno dei carabinieri, cagionandogli lesioni ma non impedendogli di bloccarlo. L'uomo è stato anche segnalato quale assuntore di stupefacenti.



