Tamponamento tra due mezzi pesanti a Cattolica, code in A14

Rallentamenti e code a tratti sull'A14 all'altezza di Cattolica, dopo un tamponamento che ha coinvolto due mezzi pesanti senza provocare gravi feriti un chilometro prima del casello in direzione nord. Dopo lo scontro tra due mezzi, la prima corsia e anche la seconda, sono rimasti interdetti al traffico per circa un'ora prima che la situazione riprendesse in modo completo. Sul posto la Polizia stradale sottosezione di Fano, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Pesaro per rimettere in sicurezza la sede stradale. Ora la viabilità è regolare. Uno dei due autisti è rimasto solo leggermente ferito ed era già fuori dal mezzo al momento dell'arrivo dei soccorsi.



