Seduta del Consiglio regionale Marche dedicata ad alluvione 2022

Una seduta del Consiglio regionale dedicata per "fare il punto sulla situazione della ricostruzione e dei ristori a cittadini e imprese" dopo la devastante alluvione che colpì l'Anconetano, in particolare la zona di Senigallia, e il Pesarese la sera del 15 settembre. Lo annuncia il consigliere regionale del Pd Maurizio Mangialardi e vice presidente dell'Assemblea legislativa, in vista della commemorazione del secondo anniversario della calamità che causò 13 morti nella notte tra il 15 e 16 settembre 2022. Non è stata ancora fissata una data ma una delle ipotesi è che la seduta in questione possa tenersi il 24 settembre.

"Nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi tenutasi oggi, - fa sapere l'esponente dem - abbiamo chiesto lo svolgimento di una apposita seduta dell'Assemblea Legislativa delle Marche per fare il punto sulla situazione della ricostruzione e dei ristori a cittadini e imprese".

"La proposta è stata accettata - prosegue Mangialardi - e nei prossimi giorni verrà calendarizzata questa seduta nella quale avremo modo di discutere i numerosi atti che ho presentato per chiedere conto dei gravi ritardi nelle erogazioni dei ristori che, ricordo ancora una volta, riguarderanno solo una minima parte subiti dei danni e non il 100%; il vice presidente del Consiglio regionale contesta anche "gravi ritardi nella realizzazione degli interventi per mitigare il rischio idrogeologico come le vasche di espansione, nel ripristino delle infrastrutture come per il caso di Ponte Garibaldi, a Senigallia, rispetto al quale ai roboanti annunci non hanno fatto seguito fatti concreti".



