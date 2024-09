Ritorno a scuola, D'amico:'Inizio all'insegna di efficienza e inclusione' per oltre 190mila studenti

Anche nelle Marche è iniziato il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo anno scolastico 2024-2025 "un inizio all'insegna dell'efficienza e dell'inclusione" spiega Donatella d'Amico, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. Un anno che "si preannuncia come un periodo di grandi possibilità e sfide. La scuola marchigiana si conferma un punto di riferimento per l'istruzione di qualità".

"Si rinnova l'atmosfera che anticipa il ritorno sui banchi per gli studenti marchigiani, di ogni ordine e grado, nella data prevista dell'11 settembre. Si ricomincia, insomma. Lo fanno i giovani e con loro lo fanno anche le loro famiglie" - ricorda D'amico -.

Ma a lavorare all'avvio della prima campanella vi è un attore principale, che ricopre un ruolo di regia indiscussa nell'organizzazione della regolare ripartenza delle lezioni: è il personale dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per le Marche e degli Uffici Scolastici Territoriali, impegnato, già da tempo, proprio per assicurare un rientro in classe sereno e ordinato alle studentesse, agli studenti e a tutto personale scolastico della regione".

"Grazie a un'attenta pianificazione e a un impegno costante - ha dichiarato D'Amico - tutto è pronto per accogliere oltre 190 mila studenti nelle scuole marchigiane.

L'impegno collettivo della comunità scolastica delle Marche "è fondamentale per garantire un anno scolastico all'insegna della serenità e della collaborazione e per porre le basi per un anno scolastico ricco di opportunità e di crescita. Siamo pronti a ripartire - ha continuato il direttore generale - sempre al fianco degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, per garantire un'istruzione inclusiva e efficiente".

Nelle Marche per l'anno scolastico 2024/2025 si contano 21.968 docenti in cattedra. Di questi, 18.668 sono su posto comune, mentre 3.300 sono insegnanti di sostegno. Per quanto riguarda i posti di sostegno, questi sono coperti al 100% con personale specializzato, ad eccezione delle deroghe. Altro dato da rilevare: l'USR per le Marche sta portando a termine tutte le operazioni relative ai concorsi Pnrr: si tratta 24 differenti procedure concorsuali, di cui 12 già concluse, che hanno previsto la copertura dei posti a bando pari a 99%, le restanti 12 procedure verranno concluse tra settembre e ottobre 2024, dal 16 settembre 2024 le prime nomine ai vincitori dei concorsi.

"L'anno scolastico 2024/2025 nelle Marche si preannuncia - ha concluso la D'Amico - come un periodo di grandi possibilità. La scuola marchigiana si conferma così un punto di riferimento per l'istruzione di qualità, pronta ad affrontare nuove sfide e a costruire un futuro migliore per le nuove generazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA