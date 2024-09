Fiom, per Beko Europe circa 30 potenziali esuberi a Fabriano

Sono circa 30 i dipendenti in forza a Beko Europe a Fabriano (Ancona) a rischio esubero, a seguito della decisione della nuova società turco-americana di voler procedere con la chiusura di due stabilimenti polacchi, con relativo trasferimento delle produzioni in Turchia e in Romania. Ad evidenziarlo è il componente della segreteria provinciale della Fiom, nonché responsabile per il distretto produttivo di Fabriano, Pierpaolo Pullini.

"Le ricadute di questa operazione sono pesanti anche sul territorio di Fabriano: infatti sono 14 le funzioni impattate al 100%, alte professionalità tutte dedicate allo sviluppo dei modelli dello stabilimento di Lodz; una forte riduzione del carico di lavoro per almeno un'altra ventina di ingegneri, che lavorano cross functional sia sulle piattaforme Dryer che sul Lavaggio", evidenzia Pullini, ricordando le due ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo in programma per giovedì 12 settembre "per un piano industriale che tuteli e preservi il lavoro, per preservare e valorizzare le nostre professionalità e per difendere le fabbriche italiane".

La Fiom di Ancona torna a chiedere "con forza l'intervento della Regione e del Governo a difesa delle funzioni e delle fabbriche italiane. Già dalle prime operazioni messe in campo dalla multinazionale, si capirà quelle che sono le reali intenzioni: duecento milioni di euro di sinergie internazionali - conclude il sindacalista della Fiom - non possono essere solamente soppressioni e chiusure di stabilimenti, il governo intervenga e chieda chiarimenti, andando ben oltre l'annuncio di un impegno a non delocalizzare".



