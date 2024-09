Femminicidio nel Pesarese, minuto silenzio in Consiglio Marche

Minuto di silenzio in Consiglio regionale delle Marche per ricordare la morte di Ana Cristina Duarte, 38 anni, di origini brasiliane, uccisa a coltellate dal marito Ezio Di Levrano, 53 anni, all'interno dell'abitazione a Colli al Metauro (Pesaro Urbino), alla presenza dei tre figli minorenni al culmine di una ennesima lite, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre.

I lavori consiliari sono stati interrotti dal presidente dell'Assemblea Dino Latini per la commemorazione in seguito all'ennesimo #femminicidio avvenuto sul territorio e per il quale il presidente Latini ha espresso una ferma condanna, richiamando ai diritti fondamentali "che vanno rispettati e attuati pienamente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA