Edilizia scolastica:Tombolini, 'Con Pnrr nuove progettazioni'

L'edilizia scolastica di Ancona nel 2025 potrà giovarsi anche delle risorse messe in campo dal Pnrr.

Infatti sono in corso alcune importanti progettazioni - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini - tra cui quelle per la scuola di primo grado Podesti e la scuola media del Pinocchio, inagibili per il sisma del novembre 2022".

Ma è anche in fase di affidamento la progettazione per la ex scuola Disney di via Volta. E gli studenti potranno rientrare, dopo il completamento delle opere di ristrutturazione, nelle scuole Antognini.

E' costituito da 52 edifici scolastici, 120mila metri quadri, il patrimonio edilizio scolastico del comune di Ancona.

Sessantuno le scuole (29 dell'infanzia, 21 della primaria e 11 di secobdo primo grado). Quindici i nidi dell'infanzia.

Gli interventi legati ai fondi Pnrr in fase esecutiva illustrati da Tombolini sono: • Nuovo asilo nido nell'area di pertinenza della scuola dell'infanzia Alba Serena. Importo di quadro economico € 1,540 milioni di euro. Fine lavori prevista per dicembre 2025.

• Nuovo polo per infanzia alle Palombare, in cui trasferire la scuola dell'infanzia Tombari e costituire un nuovo asilo nido.

Importo di quadro economico 4,150 milioni di euro. Fine lavori prevista dai termini PNRR per dicembre 2025.

• Nuovo asilo nido nel plesso scolastico ex Sabin in via Camerano. Importo di quadro economico 2,670 Milioni di euro.

Fine lavori prevista per dicembre 2025.

• Nuova sede dell'asilo nido Agrodolce di Collemarino.

Demolizione della struttura esistente e ricostruzione: importo di quadro economico 1,860 Milioni di euro. Fine lavori prevista per dicembre 2025.

• Nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria Ungaretti di Candia. Importo di quadro economico 380 mila euro.

Fine lavori prevista per dicembre 2025.

• Demolizione e ricostruzione della nuova mensa per la scuola secondaria di primo grado Leopardi. Importo di quadro economico 996 mila euro. Fine lavori prevista dai termini PNRR per dicembre 2025.

La progettazione è invece in corso per: • Scuola secondaria di primo grado Podesti e scuola secondaria primo grado Pinocchio: lavori per il ripristino della fruibilità dopo il sisma del 9 novembre 2022, con importi di quadro economico rispettivamente di 1,050 Milioni di euro e di 360 mila euro.

• Plesso scolastico Collodi-Pinocchio-Sociarelli: intervento di manutenzione straordinaria della copertura e delle facciate della palestra. Importo di quadro economico presunto di 460 mila euro.

• Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della scuola materna Grillo Parlante di Collemarino. Importo lavori presunto di 1,350 milioni di euro.

• Monitoraggio strumentale dei dissesti statici presso alcune aule della scuola secondaria di primo grado Donatello, propedeutico all'affidamento della progettazione degli interventi di recupero. Monitoraggio in fase di avvio. Importo lavori in via di definizione.

Progettazione invece da affidare, con documentazione già approvata riguarda: • Edificio ex scuola Disney in via Volta, sede degli uffici amministrativi dell'istituto comprensivo Ancona Nord: lavori per il ripristino della fruibilità dopo il sisma del 9 novembre 2022. Importo di quadro economico: 160 mila euro.



