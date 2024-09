Al comandante Faraca il premio "Costruttori della Legalità"

Nella serata del 7 settembre presso la Piazza del Comune di Scigliano (CS), si è svolta la 16^ edizione del rinomato premio "Costruttori della Legalità".

Alla cerimonia hanno partecipato illustri personaggi ai quali è stato consegnato l'ambito premio organizzato dal Presidente dell'Associazione "Savuto Libero".

Tra i premiati anche la Sezione Ancri di Cosenza, il generale della Guardia di Finanza Alessandro Buttice', Mons. Francesco Savino, Vice Presidente Cei, Maria Antonia Sparta', vice Questore della Polizia di Stato; il colonnello della Guardia di Finanza Valerio Bovenga, il capitano dei Carabinieri, Angelo Faraca.

Erano presenti come relatori Eugenio Facciolla magistrato, Rosa Volpe della Dda di Napoli ed il Senatore Giuseppe Lumia, già Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

Il premio è un riconoscimento per coloro i quali nelle loro attività professionali e nel loro impegno civico sono da sempre in prima linea per l'affermazione della legalità contro le mafie e corruzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA