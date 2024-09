Acquaroli, 'Assemblea Anci ripartenza per rapporti col governo'

"Questa assemblea segna un punto anche di ripartenza su alcuni temi per i sindaci, i comuni, il rapporto con il governo nazionale e regionale, le priorità sono proprio quelle delle comunità". E' quanto ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli intervenuto all'assemblea dei sindaci delle Marche in corso ad Ancona.

"E' un'assemblea importante - ha sottolineato il governatore marchigiano - perché quando c'è concertazione e un confronto sugli obiettivi che bisogna porsi sicuramente è un elemento positivo, e questa assemblea rappresenta un elemento estremamente positivo. Perché noi abbiamo bisogno di avere interlocutori seri che anche scevri dalle appartenenze politiche, che riescano a condividere con noi un percorso sugli obiettivi per le nostre comunità. Questo - ha aggiunto - ci consente di mettere in campo strategie, di fare programmazione e di guardare al futuro cercando di costringere e stringere quella filiera istituzionale a lavorare in maniera coesa".

Ciò che serve, secondo Acquaroli è avere una la strategia complessiva, "ma la strategia complessiva che dà ampio respiro e visione al nostro territorio e al lavoro delle nostre piccole comunità, medie comunità e grandi comunità". Un elemento che lui giudica "fondamentale per far crescere la regione, perché può crescere un comune, può crescere un ambito, può crescere un territorio, ma se noi lavoriamo cogliendo tutte le opportunità cresce meglio tutta la regione".

Acquaroli ha ribadito di essere disponibile alla rielezione.

Ma, ha spiegato, "noi dobbiamo restare concentrati e non cadere nella tentazione di entrare in una campagna elettorale 12, 13, 14 mesi prima delle elezioni, perché rischieremmo di chiudere una legislatura che già è stata molto complessa a causa della pandemia ed emergenza alluvionale, che purtroppo ci ha condizionato e ha assorbito completamente, molti dei mesi che avevamo a disposizione". Ciò che non deve accadere "è di chiudere questa legislatura molto prima rispetto al tempo che ci serve per dare una spinta alle riforme e completare quelle che ancora non siamo riusciti ad approvare".



