Socialmente pericoloso, via da Ancona fino al 2027

Fermato ieri dopo dopo un tentato furto in un esercizio commerciale nei pressi di via Mamiani insieme ad una donna, da lui costretta a rubare, poi fuggita, per un 40enne, di origini italiane, con numerosi precedenti, il Questore di Ancona oltre alla denuncia per furto in concorso, ha emesso anche la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con il quale ordina immediatamente all'uomo di lasciare il territorio del Comune di Ancona e di non fare rientro fino al 2027.

L'uomo è stato fermato dalla squadra volante, mentre fuggiva, nei pressi di via XXIX Settembre.

Dopo la denuncia è stata immediatamente avviata l'istruttoria condotta dai poliziotti dalla quale è emerso che il soggetto era gravato da numerosi precedenti per la stessa tipologia di reati ed era destinatario di ulteriori misure di prevenzione emesse da altre Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'uomo è stato definito "socialmente pericoloso anche in considerazione dell'assidua frequentazione con soggetti pregiudicati". Dalle indagini dei poliziotti è infatti emerso che l'uomo si muoveva in queste zone per commettere tale tipologia di reati lucrogenetici, senza avere alcun motivo specifico che lo legasse alla città dorica.

Il Questore di Ancona: "Esserci sempre vuol dire garantire immediata risposta ai fenomeni di micro criminalità che interessano la nostra Provincia, allontanando immediatamente gli autori di tali condotte è possibile evitare la reiterazione delle condotte, al fine di perseguire sempre l'obiettivo di assicurare la tranquillità e la sicurezza dei cittadini".





