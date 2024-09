Nuovo ponte di Pianello, presentato il progetto a Ostra

Presentato ad Ostra dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, insieme al vicecommissario Stefano Babini e al sindaco Federica Fanesi il progetto del nuovo ponte di Pianello, che causò l'esondazione del fiume Misa durante l'alluvione di due anni fa. Lo racconta Acquaroli con un post su Facebook.

Si tratta di un ponte lungo 53 metri interamente in acciaio, una struttura snella con percorsi pedonali separati dalla carreggiata sui due lati, e senza pile in alveo, che in un'unica campata attraversa tutto il fiume e diminuirà significativamente il rischio in caso di nuove piene poiché l'acqua e i detriti non troveranno ostacoli, a differenza del ponte attuale.

Nella struttura del ponte - spiega il Presidente - saranno realizzate 13 vele, in ricordo delle persone che hanno perso la vita in questa tragedia. Stiamo lavorando alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiare e alla realizzazione delle nuove opere per la mitigazione del rischio, parallelamente al lavoro di pulizia e manutenzione straordinaria dei fiumi, per riconsegnare a queste comunità un territorio più sicuro.



