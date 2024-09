Battistoni (FI): "Benvenuto nella famiglia azzurra a Dallasta"

"Ieri durante l'Assemblea Nazionale di Forza Italia Giovani, il Segretario Nazionale Antonio Tajani, in diretta dal palco di Bellaria Igea-Marina ha annunciato l'adesione nella famiglia azzurra di Forza Italia del consigliere regionale Giovanni Dallasta". Lo dichiara in una nota il Coordinatore Regionale di Forza Italia per le Marche, Francesco Battistoni.

"Dopo l'ingresso di Mirko Bilò avvenuto a luglio scorso, diamo il benvenuto a Giovanni, persona di grande professionalità e competenza nel gruppo di Forza Italia in Regione che rafforzerà la nostra capacità istituzionale e amministrativa nella Provincia di Pesaro Urbino. Quella di Forza Italia - continua Battistoni - è una visione aggregativa che, come ci ha indicato dal nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani, deve puntare ad aumentare la base del partito coinvolgendo tutti coloro che si identificano nella nostra visione politica e le nostre idee con serietà e impegno".

"Dallasta è anche Consigliere Comunale a Pesaro dove con serietà svolge il ruolo di opposizione alla sinistra. L'ingresso del consigliere Dallasta nel nostro partito va esattamente in questa direzione. Voglio ringraziare il Segretario Provinciale di Pesaro Urbino, Elisabetta Foschi, per aver lavorato al raggiungimento di questo obiettivo molto importante per il partito", conclude Battistoni.



