Tentano furto, lei fugge lui viene fermato e denunciato

Quando si è reso conto che veniva derubato ha inseguito a piedi il ladro e, contemporaneamente, ha chiamato il 112 fornendo una descrizione dell'uomo poi fermato dalla squadra volante della questura di Ancona. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di via Mamiani presso un esercizio commerciale. L'uomo, 40enne con diversi precedenti è stato intercettato e fermato dagli agenti nei pressi di via XXIX Settembre. L'uomo aveva una complice che è riuscita a fuggire.

La donna ha raccontato che era costretta dall'uomo a rubare.

La dinamica del furto è stata raccontata da testimoni che all'interno dell'esercizio commerciale hanno notato una donna che nascondeva della merce all'interno di una borsa. La donna arrivata alle casse ha pagato solo una parte della merce e, fermata dal personale dipendente, riconsegnava la merce che aveva nascosto: circa 20 flaconi di deodorante; 3 confezioni di gel e una confezione di mortadella, per un totale di circa 95 euro.

La donna si è giustificata spiegando che era costretta a fare questi furti dall'uomo che stava all'esterno del locale e che se non lo avesse fatto l'avrebbe malmenata al rientro a casa. In quel momento l'uomo entrava nel locale urlando contro i presenti creando intenzionalmente trambusto per agevolare la fuga della donna. Dopo aver fatto fuggire la donna anche l'uomo tentava di scappare ma è stato poi bloccato dai poliziotti che l'hanno denunciato per furto in concorso e nelle prossime ore il Questore valuterà l'applicazione di idonee misure di prevenzione. I poliziotti stanno indagando per identificare la donna che era con lui.



