Soccorso un trail runner che ha accusato un malore

La stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Ancona intorno alle 18.30 di oggi è stata attivata dalla Centrale 118, per un intervento di soccorso a un trail runner, viterbese di 58 anni che ha accusato un malore durante la partecipazione alla "Frasassi skyrace" (AN).

Le squadre del CNSAS insieme ai colleghi del 118, una volta giunti sul posto e dopo aver valutato le condizioni sanitarie dell'uomo, lo hanno stabilizzato ed imbarellato. Successivamente trasportato con "la barella portantina", speciale barella utilizzata dal Soccorso alpino in ambiente impervio, fino al parcheggio dove un ambulanza del 118 era in attesa.



