Opposizioni, 'Silvetti troppe assenze in giunta e Consiglio'

Il sindaco di Ancona "troppo assente dalle riunioni di giunta'. E' quanto lamentano le opposizioni in Consiglio comunale con un comunicato sottoscritto da PD, Diamoci del noi, Ancona Futura, Altra Idea di Città.

"Rileviamo - scrivono - che il Sindaco Daniele Silvetti, negli ultimi 3 mesi, ha partecipato a meno della metà delle riunioni della Giunta: dall'inizio dell'estate, infatti, ne ha saltate ben 7. Per questo, moltissimi atti risultano firmati dal plenipotenziario Zinni che, sempre di più, sembra il vero uomo al comando del Comune di Ancona".

Le opposizioni segnalano inoltre "svariate assenze del primo cittadino alle sedute del Consiglio Comunale. Più volte, infatti, il Sindaco si è allontanato dall'Aula consiliare a pochi minuti dall'inizio dei lavori, dopo aver registrato la sua presenza, senza fare più ritorno tra gli scranni dell'Assemblea cittadina".

"Silvetti - osservano - ha saltato praticamente tutte le votazioni consiliari degli ultimi tre mesi, alcune riguardanti anche atti importanti per la città, come la variazione di assestamento di bilancio, a fine luglio, o alcune delibere in tema di urbanistica, oltre a diverse mozioni di indirizzo".

"Il timone di Palazzo del Popolo - sottolineano - è lasciato nelle mani del pluridelegato Vicesindaco Zinni. Quasi più Sindaco che vice. Tutto ciò è ancor più grave se consideriamo che la maggioranza è ed appare sempre più fragile logorata da lotte intestine".

Secondo le opposizioni "va conservato un corretto equilibrio tra l'impegno dentro e fuori i luoghi istituzionali; luoghi che andrebbero valorizzati con la presenza, il dialogo con le minoranze, e un lavoro quotidiano portato avanti con pazienza, anche a riflettori spenti, magari con la luce sulla scrivania del Sindaco che è l'ultima a spegnersi a fine giornata. Non tutto può essere delegato ad altri. All'inizio della consiliatura Silvetti - ricordano - aveva promesso un'attenzione particolare per il Consiglio comunale; dopo un anno, la missione ci sembra quasi fallita".



