Nella CSG Facility di Jesi la parità di genere è realtà

Con 700 tra soci e dipendenti di cui il 75% donne, la CSG Facility di Jesi ha ottenuto la certificazione per la Parità di Genere (Uni/PdR 125:2022). Si tratta della più grande cooperativa di produzione e lavoro delle Marche operante nel facility management, con attività di gestione di edifici strutture e spazi di lavoro in 10 regioni d'Italia, nei settori ospedaliero, civile, industriale ed alimentare. Per la CSG - si legge in un comunicato - "la parità di genere non è solo un valore, ma una leva strategica per la crescita dell'azienda".

"Siamo estremamente fieri di aver conseguito la certificazione - fa sapere il presidente della cooperativa, Massimo Stronati - l'adesione alla norma dimostra la volontà di adottare un percorso sistemico di cambiamento culturale al fine di raggiungere una più equa parità di genere. Perché quello che dovrebbe essere un principio assodato di parità e uguaglianza tra persone di genere diverso, nella realtà è un divario difficile da colmare." L'ente certificatore TUV Austria Italia SpA ha dedicato alla cooperativa diverse giornate di audit durante le quali sono stati analizzati la governance aziendale, i processi di reclutamento del personale, gli aspetti retributivi, le opportunità di crescita delle donne in azienda fino alla tutela della genitorialità e della conciliazione vita-lavoro.



