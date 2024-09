Marche, Acquaroli: 'Disponibile a ricandidarmi'

"Il completamento di questo percorso di riforme comporta anche un tempo maggiore rispetto ai 5 anni". Per questo il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli è pronto a ricandidarsi per proseguire il lavoro avviato nei primi quattro anni della sua presidenza, alle prossime elezioni previste nell'autunno del 2025. Lo ha detto alla Festa Tricolore in corso ad Ascoli Piceno nelle Marche intervistato dal Tg3.

Importante in particolare per Acquaroli è poter "concludere la riforma sanitaria che - ha spiegato - comporta sicuramente tempi più lunghi, come comporta tempi più lunghi la cantierizzazione di tante e tantissime opere che noi abbiamo finanziato".

Al Presidente preme soprattutto concludere la cantierizzazione e il post alluvione, "due argomenti, due emergenze che vanno portate a compimento prima possibile perché vogliamo ridare normalità e competitività a un territorio".

E anche la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia concorda. "Si va avanti con il lavoro - ha detto -, come in tutte le regioni si aprirà ovviamente un tavolo, non vedo attualmente motivi diversi che non quelli di proseguire un ottimo lavoro e un grande percorso avviato".





