Gabriele "uomo gatto" Sbattella si è sposato

Gabriele Sbattella, originario di Porto San Giorgio (Fermo) ma noto ai più soprattutto come "Uomo Gatto", si è sposato questa mattina a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Sbattella è stato protagonista e campione nei primi anni 2000, per ben 79 puntate, con il soprannome di "Uomo Gatto", del quiz tv Sarabanda condotto da Enrico Papi.

Giornalista sportivo e musicale, tifosissimo del Bayern Monaco e Milan oltre che, ovviamente, grande amante e conoscitore della musica italiana ed internazionale, Gabriele Sbattella ha detto sì ad Elena Ciubotariu nella sala consiliare del comune di San Benedetto del Tronto, città a cui i novelli sposi sono molto legati. Il matrimonio è stato celebrato dalla consigliera comunale Elena Piunti. Come colonna sonora, i novelli sposi hanno scelto "Your Song" di Elton John, brano molto amato dalla coppia.

Una cultura, quella musicale, che è valsa all'uomo gatto la notorietà televisiva proprio grazie al quiz musicale di Papi al quale sono seguite diverse partecipazioni televisive, come quella a Caduta Libera.



