Festa abusiva in locale del litorale, stop all'attività

Oltre al pagamento di una somma di circa 300 euro, verrà emessa dal Comune di Ancona un'ordinanza di cessazione immediata dell'attività, perchè senza licenza, di un locale del litorale di Palombina dove vengono organizzate serate danzanti.

I controlli sono stati effettuati su disposizione del Questore di Ancona Cesare Capocasa nei giorni scorsi della squadra amministrativa. Proprio in uno dei locali più in voga era in corso una serata con musica, DJ Set, luci strobo e molti giovani che stavano ballando in pista. Era presente anche un addetto alla sicurezza come richiesto nei locali di pubblico spettacolo. Ma nel momento di chiedere le autorizzazioni, i poliziotti hanno constatato che il titolare ne era sprovvisto, quindi di fatto era in corso una serata abusiva.

Gli accertamenti hanno confermato l'assenza del titolo autorizzativo tanto che è stata contestata al gestore dell'esercizio la violazione dell'art.666 C.P. per aver organizzato un evento di pubblico spettacolo senza licenza.

Nonostante la stagione estiva stia volgendo al termine, il livello dei controlli di polizia resta elevato per scongiurare situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.



