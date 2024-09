Fermata coppia pronta a colpire con la 'truffa del pacco'

Foglio di via obbligatorio da Pesaro, valido per tre anni, a carico di una coppia di 45enne entrambi di Napoli maestri nella cosiddetta truffa del pacco.

Vale a dire far vedere alla vittima l'oggetto acquistato dentro a una pochette e poi, con grande abilità, scambiare la pochette che al suo interno ha del sapone. Tutto il necessario per la truffa è stato trovato dagli agenti della Squadra Mobile all'interno dell'automobile che è stata segnalata dal sistema Targa System del comune di Pesaro lo scorso 5 settembre come in uso a persone con precedenti reati al loro attivo.

Il mezzo è stato bloccato in via Marsala e i poliziotti hanno rinvenuto due pochette identiche: l'una contenente un I-Phone 15 Pro nella sua scatola originale con tanto di scontrino fiscale; l'altra, appunto, una saponetta. La tempestività nell'intervento ha evitato la consumazione di truffe e i due, già gravati da precedenti specifici e considerato che non hanno alcun legame con questa città, essendo residenti a Napoli, sono stati muniti di Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni.



