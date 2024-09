Femminicidio nel Pesarese, uomo accoltella la moglie

Ha ammazzato la moglie, di origini brasiliane di 38 anni a coltellate durante la notte nell'abitazione nella quale la coppia vive. L'uomo, 54 anni è stato fermato dai carabinieri ed è trattenuto in caserma dei carabinieri della compagnia di Fano. E' successo la notte scorsa a Montemaggiore al Metauro del comune di Colli al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino.

L'aggressione è avvenuta attorno alle 2 della notte scorsa, davanti ai 3 figli. Lei è morta durante il trasporto in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona. Lui è in caserma dei carabinieri sottoposto a fermo per omicidio volontario.



