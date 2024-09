Scritte su un muro e poi la fuga in scooter anche contromano, denunciati

Due giovani anconetani, di 25 e 27 anni, sono stati sorpresi dalla polizia a imbrattare con scritte, eseguite con bombolette spray un muro sull'asse Nord-Sud di Ancona intorno alle quattro della scorsa notte. I due, entrambi con diversi precedenti di polizia e uno gravato da una misura di prevenzione emessa dal Questore di Ancona, sono stati bloccati dopo un breve inseguimento, condotti in Questura e denunciati. Uno dei due aveva con sè 0,90 grammi di hascisc.

Sono scattate le denunce per detenzione di sostanze stupefacenti; violazione del codice della strada (articolo 145), resistenza a Pubblico Ufficiale e deturpamento di cose immobili altrui. Nelle prossime ore sarà valutata dai poliziotti l'applicazione di ulteriori e più gravose misure di prevenzione.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti avevano notato la presenza di un motociclo parcheggiato al bordo della carreggiata sull'asse nord-sud e due giovani intenti scrivere con bombolette spray sul muro. Alla vista dei poliziotti, i due hanno cercato di scappare, allontanandosi in scooter verso la periferia. Ne è seguito un breve inseguimento , durante il quale lo scooter è andato anche contromano, cercando di evitare i veicoli in transito. Qualche minuto dopo in via Tavernelle il motociclo è stato bloccato da una pattuglia. Uno dei due ragazzi, con le mani imbrattate di colore, aveva in una borsa a tracolla nove bombolette di vario colore; l'altro giovane in uno zaino teneva otto bombolette ed un paio di guanti. Entrambi sono stati denunciati a piede libero.



Abuso di alcol e resistenza agli agenti ad Ancona, arresto e Dacur fino al 2026

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17, durante un normale servizio di controllo del territorio, i poliziotti, transitando nei pressi di via della Montagnola, hanno notato tre persone intente a consumare una brocca di vino bianco all'esterno di un bar. Ai poliziotti inoltre è stato riferito che in precedenza avevano consumato altre sei brocche di vino bianco.



Alla esplicita richiesta di esibire un documento uno dei due ha iniziato ad inveire contro i poliziotti. Nel mentre, anche l'altro soggetto presente ha inveito contro gli agenti intervenuti. Per questo si è reso necessario accompagnarli in Questura ma i due si sono opposti con resistenza fisica agli operatori, sferrando calci e dando spintoni. In considerazione del loro comportamento aggressivo ed oltraggioso, sono stati arrestati per concorso in resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. Portati in Questura - erano in stato di alterazione psico fisica dovuto all'abuso dell'alcol - sono stati identificati e controllati: sono di persone di origine boliviana di 35 e 40 anni, gravati da precedenti di Polizia. Gli arresti sono stati convalidati oggi al termine dell'udienza in tribunale.

Immediata la risposta del Questore Cesare Capocasa anche sul fronte delle misure di prevenzione. Nei confronti dei due infatti venivano emessi due divieti di accesso alle aree urbane (Da.Cu.R.) con i quali è stato vietato ai due di accedere o stazionare davanti ai pubblici esercizi presenti in via della Montagnola fino al 2026. La violazione dei divieti imposti con la misura di prevenzione sarà punita con una multa e con la reclusione da uno a tre anni.

