"A Cernobbio il Presidente Mattarella indica la strada per un'Ue sempre più unita, inclusiva e solidale, attenta a diritti e libertà di tutti i cittadini e non più vittima di veti ed egoismi dei singoli stati. È questa la strada da percorrere per rafforzare la nostra Unione". Così l'eurodeputato del Pd Matteo Ricci in un post sui social.



