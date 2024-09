Perugini, in 15 anni Ricci non si è mai occupato di affidamenti

"L'ex Sindaco Ricci, nell'esercizio dei suoi ruoli da amministratore e quindi da sindaco, non si è mai occupato di sponsorizzazioni. Ha ovviamente sempre ringraziato pubblicamente gli sponsor che hanno sostenuto la città; per una rotatoria, un'opera pubblica o culturale, un'azione sociale o un evento". Con queste parole, Marco Perugini, capogruppo Pd in consiglio comunale, interviene a favore dell'ex primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci "al centro di attacchi ingiustificati da parte dell'opposizione".

"Matteo Ricci non si è mai occupato di affidamenti e procedure in 15 anni di attività pubblica", dichiara Perugini, "ribadendo la netta distinzione tra le responsabilità amministrative e quelle tecniche". "Ci siamo sempre fidati, - prosegue - fino a prova contraria, del lavoro dei dirigenti e dei collaboratori del Comune, che operano con professionalità e trasparenza".

"Dalle prime risultanze del lavoro della commissione, - afferma il capogruppo dem - non emergono irregolarità sugli affidamenti. Al momento, tutto sembra regolare. Se la magistratura dovesse riscontrare eventuali anomalie, saranno i responsabili a doversene assumere le conseguenze. Ma questo non giustifica la continua strumentalizzazione da parte dell'opposizione".

Sulle opere e gli eventi al centro delle critiche, Perugini ribadisce: "sono stati tutti realizzati regolarmente e con successo, migliorando la qualità della vita dei cittadini e rafforzando l'immagine della nostra città". "Non siamo disposti a tollerare oltre attacchi infondati. - replica alle opposizioni - Inutile rifugiarsi nella caccia agli spettri di carattere tecnico/procedurale cercando di coinvolgere rappresentanti delle istituzioni che nulla hanno a che vedere su tali questioni per nascondere una incapacità a sostenere il confronto politico.

Facile e anche intellettualmente disonesto".

Infine Perugini ribadisce il sostegno pieno al lavoro svolto da Ricci e dall'attuale amministrazione, e lancia una sfida: "Le discussioni politiche siano basate sui fatti, non su accuse infondate e irresponsabili". "Capisco che la destra sia terrorizzata dalla eventuale candidatura a presidente della Regione di Ricci, ma queste polemiche sono ridicole - contrattacca - L'unica responsabilità politica di Matteo Ricci è aver trasformato Pesaro negli ultimi anni in una città europea di qualità e aver ottenuto lo status di capitale italiana della cultura 2024. La responsabilità dell'attuale sindaco Andrea Biancani - conclude - è invece quella di un amministratore instancabile e concreto che sta mettendo in campo tantissime opere e interventi utili alla città. E di un sindaco che sta garantendo il massimo della trasparenza".



