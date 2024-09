Parchi del Conero e del Gargano, iniziative di partenariato

La stretta di mano tra Luigi Conte, presidente del Parco del Conero e il professor Pasquale Pazienza, presidente del Parco Nazionale del Gargano "rinnova una sinergia avviata formalmente nel settembre 2018 in un incontro a Sirolo ma mai effettivamente concretizzata tra i due Ente parco".

"Nell'iter legislativo avviato per far sì che il Parco del Conero diventi parco nazionale - afferma Conte - il confronto e la conoscenza dell'esperienza maturata in altri parchi nazionali è utile e molto formativa. L'incontro con il presidente Pazienza è stato cordialissimo e molto piacevole ed è stata anche l'occasione per ribadire una vicinanza tra due parchi molto diversi per estensione, 18 comuni rispetto ai nostri 4. Il Parco Nazionale del Gargano, come il nostro parco, comprende sia la costa sia la prima cinta alle spalle del litorale".

"L'auspicio è di poter rendere sempre più stretta la collaborazione". "L'impegno - ha concluso - è di tenerci in contatto e valutare iniziative di collaborazione e di partenariato che possa andare a vantaggio delle nostre comunità".

"Abbiamo accolto il presidente Conte in un molto gradito e piacevole incontro a Peschici - osserva Pazienza - e lo ringraziamo per l'occasione di confronto che ha voluto aprire sulle strategie di sviluppo che interessano le aree protette in particolar modo quelle caratterizzate dalla presenza di aree marine. L'Ente parco nazionale del Gargano, per quanto nella sua esperienza, rinnova la propria disponibilità e il proprio supporto ad accompagnare il Parco del Conero nello sviluppo delle procedure e nell'implementazione dei processi necessari a conseguire l'obiettivo di istituire il parco nazionale del Conero che ci auguriamo possa presto vedere la luce".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA