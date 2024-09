Truffe ad anziani del finto avvocato, bloccati dopo inseguimento

Bloccati a Falconara Marittima (Ancona) dopo un rocambolesco inseguimento due presunti truffatori in trasferta, di 39 e 46 anni, entrambi di Napoli, a bordo di un Suv, entrambi con precedenti per raggiri agli anziani con la tecnica del falso incidente. E' emerso poi che i due uomini avrebbero agito in tutta Italia. L'operazione della polizia locale di Falconara, fa sapere il Comune di Falconara Marittima, ha permesso anche di sequestrare l'auto di grossa cilindrata con la quale hanno tentato la fuga e oltre mille euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, di cui non hanno saputo indicare la provenienza. "Voglio congratularmi con i nostri agenti - plaude la sindaca Stefania Signorini - che grazie alla presenza costante sul territorio e allo spirito di osservazione sono riusciti a individuare due uomini con innumerevoli precedenti per aver truffato gli anziani".

Ieri pomeriggio una pattuglia del Nucleo Sicurezza urbana di Falconara, su un'auto civetta, aveva intercettato un Suv con a bordo i due uomini che hanno attirato l'attenzione per alcune manovre insolite: rallentavano, procedevano lungo le strade a bassa velocità per guardare nelle case in zona Castelferretti.

Gli agenti hanno chiamato in supporto una pattuglia in livrea, che ha imposto l'alt al veicolo per sottoporre a controllo gli occupanti. Il conducente ha accelerato, evitando la pattuglia che proveniva dal senso opposto, dando inizio ad una pericolosa fuga a forte velocità per le vie cittadine. Dopo manovre azzardate e pericolose dell'auto in fuga, gli agenti con l'auto civetta hanno raggiungo i fuggitivi all'altezza di via del Consorzio, dove sono stati bloccati.

I due sono risultati gravati da numerosi precedenti penali per truffe ai danni di anziani con il metodo del finto avvocato (o carabiniere) e del finto incidente a un parente: alcune truffe erano state messe a segno a Verbania, altre in Brianza, ad Aosta, a Cassino, a Napoli; uno dei due è destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Spagna. Accompagnati al Comando, i due uomini sono stati trovati in possesso di poco più di mille euro e non hanno saputo giustificarne la provenienza.

Sono stati denunciati in stato di libertà ed in concorso tra loro, non solo per resistenza a pubblico ufficiale, ma anche per il possesso ingiustificato di valori. Il denaro e il Suv sono stati sequestrati.



