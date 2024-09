Pensionati più digitali per non rimanere ai margini

Pensionati meno soli, un obiettivo della Fnp Cisl Marche che avvia nei prossimi giorni progetto di digitalizzazione informatica dal titolo significativo: "Non ti far isolare", ideato e promosso dalla Federazione regionale pensionati Cisl Marche, per dare una risposta al problema dell'emarginazione digitale di cui sono vittima molti pensionati.

Il progetto si svilupperà in tutti i 47 comuni della provincia di Ancona, che hanno, per lo più, aderito all'iniziativa dando il proprio patrocinio all'iniziativa.

"Stiamo assistendo ad una svolta digitale epocale, si comunica sempre più, in forma esclusiva, con la propria identità digitale, sempre più necessaria per accedere alle informazioni o per richiedere servizi e prestazioni - sottolineano il Segretario generale della Fnp Cisl Marche, Silvano Giangiacomi e Paolo Andreucci, Responsabile Fnp Cisl di Ancona - Avere un minimo di dimestichezza con il computer o con lo smartphone diventa essenziale per non essere esclusi dalla vita sociale in tutti i suoi aspetti quotidiani".

"Abbiamo ideato il progetto 'Non ti far isolare', con lo scopo di dare autonomia, attraverso una maggiore conoscenza e capacità nell'uso dello smartphone - sottolineano gli esponenti sindacali -. Come sindacato dei pensionati, vogliamo essere a supporto dei nostri iscritti e di tutti i pensionati. Siamo partiti nei comuni della provincia di Ancona e nei prossimi mesi estenderemo il progetto in tutto il territorio regionale".

Tra le attività previste dal progetto è prevista, gratuitamente, l'attivazione della propria identità digitale (SPID), oltre alla possibilità di frequentare corsi base per l'uso del cellulare, ed un numero telefonico dedicato e riservato a tutti i pensionati al quale risponderà un operatore esperto.

"Il progetto è partito circa un anno fa in collaborazione con l'Ast-Cisl Ancona, con lo Ial-Cisl e con l'Università Politecnica delle Marche - proseguono Giangiacomi ed Andreucci - Questa sinergia ha portato alla creazione di materiale didattico che oggi è alla base del corso di formazione".

Navigare nella rete in sicurezza, saper utilizzare lo SPID, gestire un account di posta elettronica, conoscere le principali applicazioni di messaggistica e tutte quelle nozioni di base necessarie per non rimanere isolati, in un mondo che richiede sempre più conoscenze digitali (telemedicina, fascicolo sanitario elettronico, prenotazione di visite mediche specialistiche attraverso l'app del CUP- Marche, ecc.) sono al centro del percorso formativo promosso dalla FNP CISL Marche.

Sono stati già calendarizzati i corsi ad Ancona, Osimo, Falconara, Montemarciano, San Marcello, Sirolo, l'obiettivo è quello di far partire, entro il 2024, i corsi in tutti i comuni della provincia. I corsi sono gratuiti, per maggiori informazioni e per l'iscrizione chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero: 3357463434.



