Ok oneri ridotti per varianti su immobili in abbandono e degrado

"Bbloccate finalmente le procedure che fino a oggi hanno impedito interventi efficaci per immobili abbandonati o degradati". Lo annuncia l'assessore all'Urbanistica Angelo Eliantonio del comune di Ancona, Angelo Eliantonio.

La giunta riunita questa mattina a Palazzo del Popolo ha infatti approvato, su proposta di Eliantonio, "gli indirizzi per una variazione del Prg, relativa al metodo di calcolo per il contributo straordinario dovuto all'Ente per l'esecuzione delle trasformazioni dei contenitori urbani dismessi (Art. 29 bis delle norme tecniche di attuazione del Prg)". L'atto prevede l'utilizzo del metodo di calcolo degli oneri già applicato per tutte le altre varianti, più favorevole rispetto a quello attuale, che era invece diversificato.

"Con questo atto - spiega l'assessore all'Urbanistica - interveniamo per affrontare la questione della riqualificazione di quegli immobili che versano in stato di abbandono e di degrado. Diamo così una risposta a un'esigenza di rigenerazione imprescindibile per la città, che non influisce solo dal punto di vista urbanistico, ma funziona da volano per una riqualificazione più ampia anche in termini di decoro, di sicurezza e di qualità del paesaggio urbano e della vita cittadina". I contenitori interessati dalla variazione sono quelli destinati dal Piano ad "attrezzature civiche di interesse urbano, ad attrezzature religiose di interesse urbano, ad attrezzature tecnico/distributive", sia di proprietà pubblica - comunale o di altri enti - sia privata, come per esempio l'edificio dell'ex Enel, l'ex Pie Venerini di Posatora l'ex Fermi, per i quali nel 2010 era stato avviato l'iter autorizzativo per la trasformazione ai sensi dell'articolo 29 bis, ma che a tutt'oggi sono ancora inutilizzati e la loro riqualificazione non si è mai attuata. "Si pongono dunque - conclude Eliantonio - due questioni strategiche e operative, che l'Amministrazione dorica ritiene fondamentali per lo sviluppo armonico e moderno della città di Ancona: da un lato una questione di equità tra tutti i soggetti che operano gli interventi, dall'altro una possibilità più concreta ed efficace per una vera rigenerazione urbana. Il fatto che gli articoli 29 bis possano usufruire della nuova modalità di calcolo consente - spiega - una maggiore fattibilità degli interventi nelle aree di rigenerazione individuate, che sono proprio quelle su cui si dovrebbe incentrare il nuovo piano urbanistico generale che la Città di Ancona, come tutti i Comuni della regione, è chiamata a redigere per legge entro il 2027".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA