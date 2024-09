Flc Cgil Ancona, disastro annunciato su nomine docenti annullate

La Flc Cgil Ancona denuncia "l'ennesimo disastro annunciato dell'annullamento delle nomine annuali dei docenti assegnate dall'algoritmo ministeriale".

"Come più volte segnalato - dichiara Giovanni Masuzzo, segretario generale Flc Cgil Ancona -, le politiche messe in atto dall'attuale governo si stanno dimostrando disastrose e rischiano di mandare in tilt l'intero comparto".

"L'istituzione di nuove procedure concorsuali che si sommano a graduatorie già in essere, procedure di immissioni in ruolo differenziate, differenziazione degli organici di fatto e di diritto, - attacca il sindacalista Cgil - sono solo alcune delle follie che il Ministro, non solo non ha minimamente risolto, ma ha contribuito ad aggravare, con il risultato di mandare in tilt l'algoritmo ministeriale e gli uffici scolastici che, vittime anch'essi dei tagli ministeriali che ne ha ridotto ai minimi gli organici, non riescono più a distinguere tra posti disponibili e accantonati".

Per Masuzzo, "a farne le spese, come al solito, sono migliaia di precari con le loro famiglie, che si vedono risolvere un contratto firmato, con conseguenze stipendiali anche drammatiche nei casi in cui a fronte di quel contratto si sia provveduto ad un licenziamento da altro impiego o a sospendere la naspi".

"Tutto ciò è inaccettabile" scrive la Flc Cgil Ancona che "chiede con forza la stabilizzazione dei precari su tutto l'organico di fatto e il ritorno alle nomine in presenza che servirebbe, se non altro, a semplificare una macchina ministeriale che sembra ormai impazzita tra normative e procedure sempre più incomprensibili e soprattutto a sancire quel diritto costituzionale di trasparenza e imparzialità a cui l'Amministrazione Pubblica dovrebbe ispirarsi".

Sulla vicenda interviene il Comitato idonei2020 Marche che parla di "ennesima beffa" nei confronti degli interessati.

"Abbiamo di recente protestato - ricorda in una nota Lucia Giachini, Insegnante di inglese nella scuola secondaria di primo e secondo grado, precaria ma abilitata e idonea - poiché seppur abilitati e inseriti in una graduatoria di merito dalla quale avrebbero dovuto gradualmente chiamarci per immetterci in ruolo, ci hanno congelati riservando tutti i posti autorizzati per le assunzioni ai vincitori dei nuovi concorsi Pnrr (non ancora conclusi per altro)".

"Non rassegnati a questo destino per il futuro, - prosegue - per questo anno scolastico non ci è comunque rimasto che attendere pazienti le nomine dalle graduatorie provinciali per le supplenze. Il tutto con la paura che coloro che nello scorso anno hanno frequentato i corsi abilitanti a pagamento che il governo ha fatto partire, potessero scavalcarci in graduatoria mettendo a rischio anche la nostra possibilità di lavorare su supplenze annuali (i corsi abilitanti danno molti più punti del superamento del concorso ordinario che noi abbiamo sostenuto).

Le nomine nella provincia di Ancona sono state finalmente pubblicate il 3 settembre, già in ritardo rispetto alla tabella di marcia delle operazioni di inizio anno, dato che la scuola inizia l'11".

"Il 4 settembre, - scrive ancora Giachini - la maggior parte di noi nominati, felici di aver almeno ottenuto una supplenza, è andata a prendere servizio nelle scuole, iniziando anche ad organizzarsi per gli alloggi, laddove la sede fosse lontana da casa propria, babysitter e quant'altro. Il tempo di pranzare e l'Ufficio scolastico provinciale (Usp)di Ancona ha pubblicato un annuncio in cui ha annullato le nomine effettuate il giorno precedente, senza dare ulteriori spiegazioni, né farci capire come comportarci con le scuole dove avevamo preso servizio quella mattina, né accennare alle motivazioni o alle tempistiche per la nuova pubblicazione delle nomine. Ci siamo sentiti - conclude - una volta ancora trattati come quelli a cui si può fare tutto perché tanto non possiamo farci niente".



