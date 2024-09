Danza, ad Ancona nasce Luna Academy, polo di alta formazione

Ad Ancona la danza in primo piano con la nascita della 'Luna Academy' Associazione Professionale, accreditata dalla Regione Marche per la formazione superiore e continua nel settore della danza. Il nuovo progetto nasce dall'eredità di 40 anni di esperienza del 'La Luna Dance Center'. I corsi professionali che propone, originariamente sviluppati dal 2020 con la Accademia Poliarte, saranno ora gestiti in autonomia da Luna Academy, che si focalizza esclusivamente sulla formazione avanzata della danza.

I corsi, autorizzati dalla Regione Marche, rispondono alla crescente esigenza di percorsi formativi che sappiano coniugare eccellenza artistica e rigore accademico, preparando i professionisti del domani con competenze tecniche e trasversali e hanno già attratto partecipanti non solo dalle Marche, ma anche da numerose altre regioni italiane, tra cui Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Basilicata, Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna e Molise.

"La nascita di Luna Academy in quanto soggetto focalizzato sulla formazione professionale permetterà a questo progetto - spiega Cristiano Marcelli, direttore didattico - di esprimere appieno le sue potenzialità, producendone un ulteriore sviluppo di qualità e rappresentando un passo decisivo per l'alta formazione nel settore della danza".

Nel parter di docenti vi sono artisti di altissimo profilo provenienti dalle maggiori realtà della danza mondiali come Tanztheater Pina Bausch, Hofesh Shechter Company, Eastman di Sidi Larbi Cherkaoui, così come i protagonisti della maggiore scena italiana della new school dell'urban dance assieme a pionieri internazionali della cultura hip hop.

Le materie sono tecnico-pratiche, teoriche e laboratoriali, coprendo competenze a 360 gradi e spaziando dalle tecniche o stili di danza alla anatomia, dalla composizione coreografica alla informatica musicale, dalla improvvisazione alla illuminotecnica teatrale, alla pedagogia, alla video regia, dai repertori storici alla storia della danza, alla organizzazione di eventi, la sicurezza sul lavoro, fino al djing o il writing dell'indirizzo urban.

La qualifica professionale rilasciata legalmente riconosciuta a livello europeo e conforme al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF 5) è "Insegnante di danza" nel doppio indirizzo a scelta "Contemporaneo" o "Urban Dance".

Alcuni tra i 40 docenti di eccellenza: per l'indirizzo contemporaneo Elsa Piperno, Fernando Suels Mendoza, Pau Aran Gimeno, Massimo Perugini, Enrico Tedde, Virginia Heinen, Alessandro Sciarroni, Valeria Proietti Semproni, Manuela Martella, Simona Ficosecco. Per l'indirizzo urban Storm, Carlos Kamizele, Martina Toderi, Claudia Laruccia, Flaminia Genoese, Peter Valentin, Jay-C Val, Ely L, Gianni Wers, JBeat, Panico, Skid, Stritti, Paolo Swift, Markeeno, Gio Brain, Federica Eusebi. Inoltre per entrambi gli indirizzi i danzatori della Hofesh Shechter Company: Attila Rónai, Justine Gouache e Oscar Jinghu Li. Infine sempre nuovi insegnanti ospiti attraverso gli stage e i summer camp.



