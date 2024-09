Croce Gialla, dopo 50 anni esclusi dal servizio allo stadio

"Dopo quasi 50 anni di servizio tra Stadio Dorico e Del Conero la Croce Gialla non sarà più al fianco dell'Ancona per quello che riguarda l'assistenza sanitaria sia in campo che sugli spalti". Lo annuncia con "rammarico" in una nota l'associazione onlus di assistenza socio-sanitaria di Ancona per voce del proprio presidente Alberto Caporalini: "la nuova proprietà ha infatti deciso di affidare il servizio ad un terzo soggetto a partire dalla gara interna di domenica 8 settembre quando al Del Conero è atteso l'arrivo dell'Isernia. Una decisione quella di cambiare dettata molto probabilmente da motivi economici".

"Noi come associazione eravamo andati incontro all'Ancona applicando una tariffa di qualche decina di euro, in poche parole un rimborso spesa sia per l'attrezzatura in uso che per il mezzo - riferisce Caporalini - ma nonostante ciò la nuova proprietà ha deciso di rivolgersi altrove avendo forse trovato delle condizioni economiche migliori. Resta un pizzico di rammarico per i nostri volontari anche per il fatto che la Croce Gialla da quasi 50 anni è sempre stata al fianco dell'Ancona dalla Serie A fino alla prima categoria. Con il passare degli anni - conclude il presidente della Croce Gialla di Ancona - siamo riusciti a perfezionare l'assistenza sanitaria con postazioni mediche, centrale operativa ed un centro di coordinamento per i mezzi sia in campo che sugli spalti. Tra i servizi offerti a titolo gratuito - ricorda la Onlus - anche il trasporto disabili dal parcheggio dello Stadio del Conero fino alla tribuna. Chi verrà dopo noi riuscirà a fare senza dubbio meglio rispetto al nostro operato".



