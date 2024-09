Casa invasa dal fumo dopo incendio batteria di bici elettrica

Sono stati attimi di paura stamattina poco dopo le 9 in un appartamento al quarto piano di palazzo in via Cimarosa a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno): un principio d'incendio divampato da una batteria di una bici elettrica ha sprigionato una densa coltre di fumo che si è diffusa nell'abitazione. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed evitato così ulteriori danni all'abitazione.

L'appartamento comunque resta fruibile, i danni sarebbero limitati e non c'è stata la necessità di evacuare la persona residente oltre il tempo necessario per l'intervento di spegnimento da parte dei pompieri.



