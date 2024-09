Camerino ringrazia comandante provinciale uscente carabinieri

L'Amministrazione comunale di Camerino, rappresentata dal vice sindaco Antonella Nalli, ha incontrato presso la caserma di Camerino il comandante provinciale dei Carabinieri di Macerata, il colonnello Nicola Candido, prossimo al trasferimento a Roma per assumere un prestigioso incarico presso il Comando generale dell'Arma.

L'incontro, sottolinea il Comune, "è stata l'occasione per ringraziare sia il colonnello Candido per impegno, dedizione e per la preziosa opera svolta finora nel territorio sia in generale l'Arma dei Carabinieri per essere sempre al fianco della popolazione in ogni momento, anche in quelli più difficili come in occasione del sisma. La collaborazione tra forze dell'ordine e Amministrazione è infatti fondamentale e determinante, una sinergia che va a beneficio della sicurezza della Città e del territorio".

Il Comune di Camerino "ringrazia ancora il colonnello Nicola Candido e gli augura il massimo successo per il prosieguo della sua carriera".



