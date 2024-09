Anci Marche rinnova il consiglio direttivo il 9 settembre

Cambio ai vertici dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) delle Marche.

L'appuntamento per il rinnovo del consiglio direttivo è in agenda lunedì 9 settembre ad Ancona e vedrà riuniti tutti i sindaci dei comuni delle Marche.

Parteciperà all'assemblea anche Roberto Pella, Presidente facente funzione di Anci.

L'Assemblea congressuale dei primi cittadini marchigiani inizierà i suoi lavoro alle 10.30 ad Ancona nell'aula Mario Giordano del polo universitario Alfredo Trifogli dell'Università Politecnica delle Marche e sarà dedicata a "Presente e Futuro per i Comuni delle Marche".

L'assemblea prevede, dopo i saluti introduttivi, la relazione del Presidente Marco Fioravanti, il dibattito e la nomina del nuovo consiglio direttivo, l'approvazione del regolamento di contabilità, la nomina dei delegati all'assemblea congressuale nazionale per poi ascoltare le conclusioni dell'On. Roberto Pella, presidente facente funzione di Anci.

La XX assemblea congressuale nazionale di Anci è in programma invece a Torino dal 20 al 22 Novembre e rinnoverà i vertici di Anci ed è preceduta, da statuto nazionale, dal rinnovo di tutti gli organi territoriali e dalla designazione dei 21 delegati in quota regionale che contribuiranno all'elezione della nuova assemblea nazionale.



