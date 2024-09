Andreoli incontra docenti ed educatori alle Muse

L'assessore comunale alle Politiche Educative Antonella Andreoli ha voluto rinnovare quest'anno, a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, l'incontro di carattere formativo con i docenti e gli educatori di tutte le scuole di Ancona (fascia 0-14). Un "collegio docenti" trasversale, che ha occupato l'intera sala principale del Teatro delle Muse, a testimonianza del grado di interesse e del coinvolgimento del personale impegnato negli 8 istituti comprensivi del territorio, nelle 2 scuole di infanzia paritarie, nei 15 servizi educativi 0-3 comunali, nonché nei 14 privati. Tema scelto quest'anno: la relazione tra servizi educativi, scuola e famiglia.

"Il lavoro dell'educatore e dell'insegnante è fondamentale- ha sottolineato Andreoli ed è grazie a voi se bambini e ragazzi imparano a conoscere il mondo che li circonda, a sviluppare interessi e capacità, a strutturare radici identitarie, così come ad acquisire la necessaria autonomia e le competenze per affrontare la vita con tutte le sue difficoltà." In relazione al disagio giovanile e alle problematiche della salute mentale purtroppo al centro di gravi fatti di cronaca, l'assessore ha sottolineato la necessità di rafforzare la rete tra gli attori della grande comunità educante che racchiude servizi, scuole, famiglie e territorio: solo così ha detto possiamo affrontare i fenomeni emergenziali che colpiscono i nostri giovani (dispersione scolastica, Neet, e il già citato disagio giovanile con i disturbi a volte correlati).

" La giornata di oggi - ha detto ancora l'assessore - vuol essere una prima tappa di una serie di iniziative formative pensate per accompagnare tutto l'anno i professionisti dell'educazione, le famiglie e tutta la cittadinanza sul tema dell'educazione e della gestione delle emergenze educative".

Densi di formazioni e stimoli i contributi dati dalle due relatrici presenti all'iniziativa collegiale odierna - le docenti specializzate in Scienza della Formazione Chiara Sirignano, professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università di Macerata e Antonella Arioli, docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore- che si sono pronunciate in particolare sull'opportunità di maturare competenze relazionali e comunicative nella scuola, da affiancare all'osservazione di bambini e ragazzi e alle competenze tecniche e progettuali.

Una sfida e una missione quotidiana da portare avanti alla luce dei recenti gravissimi fatti accaduti (che vedono protagonisti ragazzi poco più che bambini), che conferiscono alla Pedagogia un ruolo e una responsabilità ancora più importanti.



