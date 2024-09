Rapina in stazione di servizio, denunciato un 40enne

Fa irruzione all'alba, con il volto travisato da un sacchetto di plastica, nell'area ristoro della stazione di servizio sulla Statale 77 a Civitanova marche, in direzione di Macerata, minaccia l'impiegata di spruzzarle acido sul volto con un spruzzatore, si fa consegnare 400 euro e poi fugge a piedi tra le campagna. E' accaduto il 3 settembre scorso. Ora gli agenti della Squadra mobile della Questura di macerata, al termine di un'attività investigativa svolta in sinergia con i carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche, hanno identificato e denunciato all'autorità giudiziaria, un 40enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio, presunto autore della rapina.

Dopo il colpo, la commessa e la responsabile dell'esercizio commerciale avevano provato ad inseguire il rapinatore che però era riuscito a seminarle. Sul posto erano giunti i carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche unitamente agli agenti della Mobile di macerata, impegnati da alcuni giorni nelle indagini relative a una serie di rapine sul territorio con stesse Modalità.

Il lavoro di squadra ha permesso in breve tempo di individuare la via di fuga percorsa dal rapinatore e di rinvenire gli oggetti utilizzati nella rapina, quali la busta in cellophane utilizzata per travisarsi e lo spruzzino asseritamente contenente acido, di cui l'uomo si era liberato durante la fuga, occultandoli sotto un albero. Ricostruito il percorso di fuga, sono stati analizzati i video registrati dai sistemi di videosorveglianza dell'area e raccolte testimonianze di residenti: prima è stata trovata l'auto utilizzata dal rapinatore, poi è stato individuato il 40enne che si nascondeva in un'abitazione di fortuna nel Fermano: aveva con sé una consistente somma di denaro, forse parte del bottino.

Gli investigatori della Mobile, dei carabinieri di Civitanova e Tolentino, dove si è verificato un episodio simile, stanno cercando di accertare se, l'uomo, possa essere il responsabile di una serie di rapine perpetrate nei giorni scorsi ai danni di alcune aree di servizio della Ss 77, con le medesime modalità e se abbia avuto complici.



