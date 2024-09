Osservatorio, nelle Marche 24 morti sul lavoro nel 2024

Sono 24 i morti sul lavoro nelle Marche nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 3 agosto 2024, 29 se si aggiungono anche i dati degli incidenti in itinere. A rendere noto questo dato è l'Osservatorio nazionale di Bologna, unico in Italia, che monitora e registra tutti i morti sul lavoro in Italia dal primo gennaio 2008, anche quelli che non dispongono di un'assicurazione o che ne hanno una diversa da Inail.

Se si scorpora il dato a livello provinciale, è Macerata ad aver registrato il maggior numero di incidenti mortali sui luoghi di lavoro: nove. A seguire Ancona e Ascoli Piceno entrambi con cinque decessi, quindi quattro a Pesaro-Urbino e uno a Fermo. Secondo i dati dell'Osservatorio, le Marche occupano il tredicesimo posto tra le Regioni italiane per numero di incidenti mortali sul luogo di lavoro nel periodo di riferimento.



