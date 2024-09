Oltre 200 ragazze a Numana per le prefinali di Miss Italia

Dopo le miss della Sicilia e della Calabria che hanno anticipato i tempi e sono a Numana (Ancona), oggi le altre 200 candidate alle Prefinali del Concorso Miss Italia hanno invaso il "Centro Vacanze De Angelis" che ospita la manifestazione. Il tempo di rivolgere un augurio a Giulia Tocco, miss della Sardegna che compie 19 anni anni oggi, e si comincia.

Il concorso, osservano gli organizzatori, "è lo specchio di un'Italia affezionata alle tradizioni ma dal volto moderno e social e l'arrivo simultaneo di tantissime concorrenti nel luogo scelto per l'appuntamento è un vero spettacolo".

Le protagoniste di questa edizione sono state ricevute questa mattina dalla patron Patrizia Mirigliani. "Rappresentano senza dubbio - è la riflessione dello staff di Miss Italia - una parte molto viva, attenta, dei giovani che hanno sofferto certi mali dell'adolescenza come il bullismo, l'anoressia, le crisi familiari nonché la fragilità di due anni di Covid. Ragazze che suscitano ammirazione per aver reagito, rilanciandosi con lo studio, i diplomi, le lauree, i primi obiettivi da raggiunti e facendosi forza con lo sport".

Tante le storie e le voci delle protagoniste del concorso: "sono qui per mettermi alla prova, per mettermi in gioco"; "Miss Italia è un'occasione, lo strumento per superare le mie insicurezze"; "esco dall'anoressia. Su questo palco ho ballato e cantato. Voglio essere un'artista"; "sono qui per dire a chi ha compiuto contro di me atti di bullismo che sono fiera di essere nera e italiana".

Sono, per lo più, molto giovani (18 sono nate prima dell'anno 2000) e sono al 90% diplomate e universitarie (20 sono laureate e alcune hanno fatto esperienze importanti all'estero). Il 10% delle prefinaliste, fa sapere l'organizzazione di Miss Italia, lavora come impiegata, commessa, modella, istruttrice, o è impegnata nelle aziende di famiglia. Tre, in attesa di eventi, sono disoccupate. Non poche miss si dedicano a lavori stagionali: baby sitter, hostess, bariste e cameriere.

La più giovane è la marchigiana Vittoria Latini, 18 anni compiuti, nata il primo agosto 2006. La più grande è la campana Ciele Veneroso, della Campania, 30 anni, nata il 25 aprile 1994.





