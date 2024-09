Minacciata con una pistola, donna avvisa 112 e fa arrestare l'ex

Sono scattate le manette per un 51enne che ha minacciato di morte la sua ex compagnia con una pistola, sabato pomeriggio in un paese della Vallesina, A dare l'allarme la stessa vittima, che con un escamotage è riuscita ad avvertire il 112. Il tempestivo intervento dei Carabinieri della compagnia di Jesi, tramite una pattuglia di Chiaravalle che si trovava in zona, ha evitato che la situazione potesse degenerare.

Questa mattina il Gip del Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto dell'uomo, applicando la misura cautelare in carcere presso la casa circondariale di Montacuto.

I fatti sono avvenuti all'interno della macchina dell'uomo che era riuscito a convincere l'ex a darsi appuntamento e andare a pranzo in un ristorante vicino. Ma al momento dei saluti, quando lei pensava di riprendere la propria vettura, l'ex compagno ha iniziato a minacciarla pesantemente con l'arma in pugno per il rifiuto della vittima a riprendere la relazione.

La donna è riuscita ad abbassare la tensione e a convincerlo a lasciare il posto isolato per andare in uno luogo frequentato e recarsi in un bar a bere qualcosa, dopodiché - questa la scusa - avrebbe continuato a stare con lui. Nel locale però ha chiesto aiuto ad una sua conoscente (""correte… tremo di paura… il mio ex compagno mi ha minacciato con una pistola", le sue parole), ed è riuscita a far avvisare il suo attuale compagno per allertare il 112.

Ricevuta la segnalazione, i militari hanno trovato il 51enne che in macchina con una pistola detenuta illegalmente con munizioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del 51enne i carabinieri del Norm di Jesi e i militari di Castelplanio hanno trovata, in una serra ben attrezzata, una florida coltivazione di diverse piante di marijuana. E' scattato così l'arresto con l'accusa di porto e detenzione di un'arma clandestina, porto e detenzione illecita di munizioni, minaccia grave e coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.



