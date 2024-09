Laboratorio tessile abusivo, lavoravano e vivevano 25 cinesi

Scoperto un laboratorio tessile abusivo a Monteprandone (Ascoli Piceno) che fungeva da luogo di lavoro, ma anche da abitazione per 25 persone di nazionalità cinese. Oltre alle sanzioni previste dalla legge, al tassativo divieto di far uso abitativo tali locali, all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, sotto la direzione della Procura di Ascoli Piceno, sono in corso accertamenti per verificare condizioni di sfruttamento lavorativo, legate alla degradante condizione alloggiativa. Rilevate inoltre violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi lavoro. Tutti i lavoratori identificati hanno trovato altra sistemazione.

Lo hanno scoperto i carabinieri a seguito di una indagine in località Centobuchi, presso uno stabile industriale riconducibile a due cittadini di origine cinese, un 48enne ed un 53enne, entrambi titolari di attività commerciali.

I due laboratori tessili, ubicati distintamente al piano seminterrato ed al piano rialzato dello stabile, mentre al primo piano sono state trovate diciassette stanze adibite a dormitorio, con annessi locali di refezione e mensa. All'interno delle camere sono stati identificate 25 addetti di nazionalità cinese, dipendenti delle suddette ditte, tutti con permesso di soggiorno in corso di validità. Inoltre è stato trovato un appartamento, interamente arredato, verosimilmente occupato da uno dei titolari.

Dalle ispezioni sono emerse: l'abusiva costruzione delle infrastrutture realizzate per ospitare i lavoratori; l'abusivo esercizio delle attività di somministrazione di alimenti, peraltro in locali privi dei prescritti requisiti igienico sanitari; l'assenza di titoli abitativi e la grave carenza di igiene e sicurezza. All'indagine hanno collaborato il personale specializzato dell'ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, della Polizia Municipale, del personale della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Ast, ai Servizi Sociali Territoriali e l'Ufficio Tecnico Comunale.



