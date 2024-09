Irregolare in Italia, da Ancona a Malpensa e poi rimpatriato

Nella notte tra martedì e mercoledì di questa settimana è stato rimpatriato un cittadino bengalese classe 1992, irregolare sul territorio nazionale. Lo fa sapere la Questura di Ancona.

Il 32enne, "era entrato in Italia nel luglio dello scorso anno e da allora non aveva mai regolarizzato la sua posizione".

"Sorpreso durante un controllo a lavorare clandestinamente, era stato espulso e successivamente sottoposto alle misure del trattenimento del passaporto e dell'obbligo di presentazione presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza". Ieri "è stato accompagnato presso la frontiera aerea di Milano Malpensa a seguito della convalida giudiziale del provvedimento di rimpatrio, per essere successivamente condotto in Bangladesh".





