G7 Salute, Ancona si rifà il look, investiti oltre 3 milioni

Nel corso di una conferenza stampa in comune, alla quale hanno partecipato il sindaco Daniele Silvetti, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Vincenzo Garofalo, l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, l'assessore al Decoro urbano e verde pubblico Daniele Berardinelli, i dirigenti e i tecnici impegnati nei diversi progetti, sono stati delineati i "sei assi portanti" dell'importante opera di riqualificazione resa possibile dai finanziamenti nazionali, regionali e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, di oltre 3 milioni di euro.

Gli interventi principali riguardano: la riqualificazione e la nuova viabilità di via Marconi; la manutenzione straordinaria di via XXIX Settembre; via Rupi di via XXIX settembre e di via Lungomare Vanvitelli e piazza della Repubblica; la manutenzione dei parcheggi di Portonovo e della strada di accesso alla Baia; la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali nella zona del Mandracchio al Porto di Ancona; la riqualificazione e manutenzione straordinaria per la pavimentazione del ponte principale (nord) e del ponte sud della Mole Vanvitelliana; il verde (compreso l'Asse attrezzato), gli arredi e il decoro.

Il progetto che abbiamo messo in campo - ha spiegato Stefano Tombolini, assessore ai Lavori pubblici - ci porterà ad avere una città più performante dal punto di vista delle piattaforme stradali, del verde, degli arredi, grazie alla collaborazione tra Regione, Comune e Autorità di Sistema Portuale. A oggi - ha sottolineato inoltre - abbiamo portato a termine quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo posti. Rimangono da realizzare i due cantieri dei ponti della Mole e del Mandracchio. Domani al porto procederemo con la consegna del cantiere". Mentre il completamento della manutenzione straordinaria dei due ponti della Mole, "servirà nel tempo a restituire ai cittadini un uso qualificato, sotto diversi profili, di questo contenitore, che è anche un punto centrale della progettazione Pnrr". E' poi previsto il rifacimento della strada che porta ad Ancona Sud.

Anche per Daniele Berardinelli, assessore al Decoro urbano e verde pubblico "siamo a buon punto con i lavori. Per il verde sono previste manutenzioni e sfalci, ma anche la sistemazione delle aree dove si svolgeranno gli incontri del G7, che saranno curate in particolare, insieme con una serie di interventi lungo gli assi viari che saranno anche attraversati dai ministri.

Lavori così profondi nell'Asse Nord Sud non erano mai stati fatti negli ultimi 30 anni".

"Non si tratta solo dello sfalcio dell'erba, ma di togliere tutto ciò che si è accumulato a bordo strada e di sistemare le piante che sono cresciute nel corso dei decennil, in alcuni casi pericolose per la circolazione, oltre che antiestetiche".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA