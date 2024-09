Edunext, anche Unicam nel partenariato del progetto

Con un investimento di oltre 22 milioni di euro finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito delle azioni del PNRR, è stato avviato "EDUNEXT - Next Education Italia", un progetto strategico per la digitalizzazione e l'innovazione della formazione in Italia.

L'iniziativa, tra le più ambiziose del panorama nazionale, punta a trasformare l'educazione digitale con un modello inclusivo, flessibile e all'avanguardia, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro e della società.

Anche l'Università di Camerino è tra i partner di Edunext, una vasta rete di collaborazione che coinvolge trentacinque Università, e cinque Istituzioni Afam (Alta Formazione Artistica e Musicale), con l'Università di Modena e Reggio Emilia come capofila. Coordinatrice per Unicam sarà la prof.ssa Silvia Barbina, Delegata del Rettore per la didattica innovativa.

Il progetto è stato presentato ufficialmente al pubblico ieri a Reggio Emilia nel corso di un evento che ha visto la partecipazione dei principali attori istituzionali e accademici coinvolti. A rappresentare Unicam all'incontro di presentazione è intervenuto il Rettore Graziano Leoni.

"Sperimentare tecnologie di insegnamento innovative - ha sottolineato il Rettore Leoni - è fondamentale per fornire alle nostre studentesse ed ai nostri studenti ulteriori opportunità di formazione; ad esempio, lo scorso anno accademico abbiamo avviato in Unicam un progetto sperimentale di didattica nello spazio virtuale del metaverso per il nostro corso di laurea in Informatica per la comunicazione digitale. Aderire al progetto EduNext significa per noi dare un impulso importantissimo proprio all'implementazione della didattica innovativa: crediamo molto in questa sinergia interuniversitaria, che rappresenta una grande opportunità a sostegno di studentesse e studenti con particolari esigenze logistiche e temporali e siamo quindi molto entusiasti di essere parte di questa compagine".

L'obiettivo di EDUNEXT è chiaro: realizzare un'offerta formativa digitale di qualità, accessibile a una platea vasta e diversificata, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato del lavoro e alle nuove esigenze educative. Il progetto si articola in diverse azioni concrete che mirano a innovare i metodi e i contenuti della formazione, promuovendo l'adozione di tecnologie avanzate e di metodologie didattiche innovative.



