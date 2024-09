Confesercenti, "Crisi Moda deriva da crisi commercio"

Lettera aperta del direttore Confesercenti Pesaro e Urbino, Alessandro Ligurgo, al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e all'assessore regionale al Commercio, Andrea Maria Antonini sulla situazione del comparto moda.

"La crisi del comparto Moda - scrive Ligurgo - è la conseguenza diretta" della crisi "del commercio che vede negozi chiusi, vetrine spente e una crescente, preoccupante desertificazione di centri storici e quartieri con quello che comporta non soltanto in termini economici, ma anche di sicurezza e di socialità" ricordando la concorrenza impari dei grandi gruppi online e l'esigenza di un nuovo calendario dei saldi". Tutti temi che Fismo Confesercenti sta sollevando "insieme con altre richieste, dalla riduzione delle commissioni interbancarie, alla detassazione delle rimanenze di magazzino".

Secondo Confesercenti "interventi urgenti sono, inoltre, quelli su costi di gestione del personale, abbattimento della tassazione sul reddito e sostegno al credito. Infine, la revisione di alcuni incentivi all'acquisto, ad esempio il 'Black Friday', "che rischiano di trasformarsi, per il commerciante, da opportunità in svantaggi.

Dando disponibilità a un confronto, l'appello alla Regione Marche "perché nel quadro delle eventuali azioni che saranno individuate a sostegno del comparto Moda siano inclusi anche interventi strutturali a favore delle Pmi del commercio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA