Cane fiuta la droga in auto, altri 2,6 chili in tre abitazioni

Blitz antidroga della Guardi di Finanza tra Civitanova Marche, Corridonia e Montecosaro: sequestrati oltre 2,65 chilogrammi di stupefacente tra hascisc, cocaina ed eroina. Due persone sono state arrestate e una terza segnalata alla Prefettura. L'operazione è stata portata a termine dai finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche.

I militari hanno inizialmente sottoposto a controllo a Civitanova Marche, lungo la via Boiardo, un'auto condotta da un italiano. Le insistenti segnalazioni da parte del cane antidroga hanno indotto i finanzieri a perquisire il mezzo e le due persone trovate a bordo dello stesso, oltre al conducente: sono stati rinvenuti 10,80 grammi di eroina, 4,50 grammi di cocaina e 4,40 grammi di hascisc, suddivisi in piccoli involucri. Le operazioni sono proseguite presso le abitazioni delle tre persone con le perquisizioni da cui sono emersi ulteriori soggetti, dove i militari hanno rinvenuto ulteriori 2,59 chili di hashish e 53,64 grammi di cocaina.

La droga è stata sequestrata e i responsabili segnalati, per la parte di competenza, alla Prefettura e alla locale Autorità Giudiziaria che ha sottoposto due dei tre responsabili agli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità.



