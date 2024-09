Al via test per corsi di laurea Professioni sanitarie e Medicina

Al via anche alla Facoltà di Medicina ad Ancona le prove d'ingresso per l'accesso ai corsi di laurea triennale e magistrale delle Professioni Sanitarie e per il corso di laurea a ciclo unico in Medicine and Surgery. Tutto pronto per i test che si svolgeranno domani, 5 settembre, alle ore 11, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in via Tronto 10.

In programma, fa sapere l'ateneo, "la prova di ammissione per i corsi di laurea triennale delle Professioni Sanitarie: Assistenza Sanitaria (20 posti), Dietistica (20 posti), Educazione Professionale (25 posti), Fisioterapia (60 posti di cui 35 ad Ancona e 25 ad Ascoli Piceno), Igiene dentale (25 posti), Infermieristica (410 posti di cui 150 Ancona, 45 Ascoli Piceno, 65 Fermo, 75 Macerata, 75 Pesaro); inoltre Logopedia (60 posti di cui 30 ad Ancona e 30 a Fermo), Ostetricia (30 posti), Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (15 posti); Tecniche di Laboratorio Biomedico (30 posti); Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (20 posti); Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (50 posti di cui 30 ad Ancona e 20 ad Ascoli Piceno), Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva (20 posti a Macerata)".

"Al fine di evitare assembramenti le candidate ed i candidati sono convocati in gruppi scaglionati, a partire dalle 8. - ricorda l'Università Politecnica - La prova inizierà alle ore 11 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti. I posti disponibili sono in totale 785. Sul sito di ateneo sono pubblicate tutte le indicazioni utili per lo svolgimento della prova".

Anche quest'anno l'Università Politecnica delle Marche "in collaborazione con l'Associazione Studentesca 'Student Office - Obiettivo Studenti', ha organizzato i precorsi, esercitazioni e lezioni gratuite per dare la possibilità a tutti coloro che sono interessati ai corsi di laurea dell'area medica, di prepararsi ai test. I precorsi si sono svolti il 30 e 31 agosto scorsi".

Sono previsti, inoltre, "i test di ammissione per i seguenti corsi di laurea ad accesso programmato: Laurea a ciclo unico in Medicine and Surgery (Medicine & Tecnology), la prova si svolgerà martedì 17 settembre 2024. Lauree magistrali delle Professioni Sanitarie, la prova si svolgerà venerdì 27 settembre 2024".



