UniMacerata potenzia didattica Dipartimento Economia-Diritto

L'Università di Macerata potenzia l'offerta didattica del Dipartimento di Economia e Diritto, con corsi triennali e magistrali sempre più interdisciplinari, attenti alla sostenibilità e legati al territorio, ma con una riconosciuta impronta internazionale. L'impegno svolto sull'internazionalizzazione è valso alle lauree magistrali il primo posto nella Classifica Censis delle Università Italiane per i rapporti internazionali.

Le lauree triennali hanno raggiunto il primo posto a livello regionale, si articolano in tre indirizzi principali: Economia e Management (tre diversi curricula: Banca e Finanza, Economia Aziendale, Economia e Commercio Internazionale), Economia e Marketing per la Sostenibilità e, infine, Data Analysis per le Scienze Sociali.

"Il nostro obiettivo - commenta la professoressa Elena Cedrola direttrice del Dipartimento - è di fornire strumenti e competenze per permettere ai nostri ragazzi di svolgere la professione ambita, in Italia e all'estero". La didattica si svolge nella sede recentemente restaurata in piazza Strambi, dotata di quattro laboratori informatici, un'aula co-working e una sala conferenze per accogliere gli esperti in materie economiche, aziendali, finanziarie, di marketing e di comunicazione "che ogni anno partecipano ai numerosi incontri, eventi e seminari organizzati dai docenti, così da creare un ponte diretto con il mondo del lavoro", ha concluso.



