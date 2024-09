Un concerto del 'Piccolo Mozart' per chiusura del FestivaLiszt

Sarà un concerto di Alberto Cartuccia Cingolani, il pianista prodigio di appena 7 anni di Treia, definito il "piccolo Mozart" a chiudere al 22/a edizione del FestivaLiszt venerdì 6 settembre al Teatro Mercantini di Ripatransone (Ascoli Piceno).

In programma musiche di Handel, Bach, Scarlatti, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Grieg, Debussy, Berkovich e Rachmaninov. Di Mozart in particolare eseguirà "Rondo Alla Turca" e Sonata K330 "Parigina" con cui Alberto Cartuccia Cingolani sui social ha ottenuto migliaia di visualizzazioni.

Il programma, particolarmente impegnativo e coinvolgente, mira ad offrire al pubblico un piccolo viaggio musicale nel tempo attraverso "quadretti" rappresentativi delle varie epoche, alcuni dei quali celeberrimi: pertanto si inizia con l'estro compositivo dell'età barocca, culla dell'arte degli strumenti a tastiera, passando per la nobiltà stilistica del classicismo viennese, fino ad arrivare al suggestivo ed accattivante Novecento storico del pianoforte.

Senza prescindere dallo snodo romantico, in cui si vuole omaggiare la figura di Franz Liszt attraverso due pregevoli miniature giovanili. Alberto Cartuccia si è esibito lo scorso anno al Festivaliszt, nell'ambito dello spazio riservato ai talenti locali, riscuotendo un grandissimo successo, questa volta avrà modo di mostrare tutta la sua bravura e talento nel corso di un intero concerto nel prestigioso teatro Mercantini dove, prima di lui, si sono esibiti nelle passate edizioni del Festival grande virtuosi di fama internazionale.

La serata del 6 settembre sarà la consacrazione ufficiale del suo talento in un teatro prestigioso nell'ambito di un importante festival internazionale come il Festivaliszt. Inizio del concerto alle 21.30. Biglietto 10 euro, ridotto 8 euro ( fino a 20 anni). Il Festival è organizzato dalla Fondazione GMI con il sostegno del Comune di Grottammare e di Ripatransone, Regione Marche, Provincia e Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.



