Scuola, concluso 50% concorsi Marche Pnrr, 243 docenti vincitori

"È davvero incoraggiante vedere come i concorsi per le classi di concorso Pnrr stiano procedendo spediti nelle Marche. Il fatto che il 50% dei concorsi sia già stato concluso, con 243 docenti vincitori su 245 posti disponibili è un ottimo risultato e dimostra un'efficace gestione del processo da parte dell'Ufficio scolastico regionale Marche". Lo scrive in una nota la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Donatella D'Amico che aggiunge: "la pianificazione per il completamento dei restanti concorsi entro il 2024 è fondamentale per garantire che il Ministero dell'Istruzione e del Merito possa rispettare la scadenza del Pnrr e reclutare i 13mila nuovi docenti previsti a livello nazionale".

"In un periodo in cui si parla molto di riforme e miglioramenti nel sistema scolastico italiano, - afferma D'Amico - l'esperienza delle Marche potrebbe essere un punto di riferimento importante per incentivare pratiche analoghe in altre aree del paese. Rimanere sintonizzati su queste dinamiche e sull'evoluzione dei concorsi è particolarmente importante in un momento in cui il sistema scolastico italiano ha bisogno di un rinforzo significativo per affrontare le sfide educative attuali e future".

"L'ottimo risultato ottenuto finora evidenzia non solo le capacità organizzative dell'Usr Marche, - prosegue la direttrice dell'Usr Marche - ma anche l'interesse e la preparazione dei candidati. La possibilità di inserire nuovi docenti di qualità contribuirà a migliorare l'offerta formativa, promuovendo l'innovazione e il rafforzamento delle competenze nei vari ambiti disciplinari". "Inoltre, i nuovi docenti vincitori dei concorsi Pnrr - chiosa ancora D'Amico - porteranno il loro contributo su vari aspetti della didattica, come l'inclusione, la digitalizzazione e il potenziamento delle competenze trasversali, tutte aree cruciali per formare studenti preparati ad affrontare le sfide del futuro".

"La dedizione della regione Marche in questo settore potrebbe fungere da modello per altre regioni italiane, - conclude - promuovendo un approccio mirato e proattivo per il miglioramento dell'istruzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA